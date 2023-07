Fête du Kiosque Allée des Alliés Lavardac, 13 juillet 2023, Lavardac.

Lavardac,Lot-et-Garonne

19h30 : apéritif offert par la commune

A partir de 20h jusqu’à 22h30 : repas organisé par l’USLB grillades frites

20h30-21h30 : concert Shounbrass

21h30-22h30 : concert Eagles IV

23h : feu d’artifice à la Cale

23h30-02h : soirée DJ rue Gambetta organisée par le Café des Sports.

Allée des Alliés Place du Kiosque

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



7:30 pm: aperitif offered by the commune

From 8pm to 10:30pm: meal organized by the USLB, with French fries and grilled meats

8:30-9:30 pm: Shounbrass concert

9:30-10:30 pm: Eagles IV concert

11pm: fireworks at the Cale

11.30pm-02am: DJ party on rue Gambetta organized by Café des Sports

19.30 h: Aperitivo organizado por el ayuntamiento

De 20.00 a 22.30 h: comida organizada por la USLB con patatas fritas y parrilladas

20.30-21.30 h: Concierto de Shounbrass

21.30-22.30: concierto de Eagles IV

23.00 h: fuegos artificiales en el Cale

23.30-02.00 h: noche de DJ en la rue Gambetta organizada por el Café des Sports

19:30 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird

Ab 20 Uhr bis 22.30 Uhr: von der USLB organisiertes Essen mit Grill und Pommes frites

20.30-21.30 Uhr: Konzert Shounbrass

21.30-22.30 Uhr: Konzert Eagles IV

23 Uhr: Feuerwerk in La Cale

23.30-02.00 Uhr: DJ-Abend in der Rue Gambetta, organisiert vom Café des Sports

