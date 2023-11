MARCHÉ DE NOËL DE PIGNAN Allée des Acacias Pignan, 9 décembre 2023, Pignan.

Pignan,Hérault

La nouvelle édition du Marché de Noël, organisé par la Municipalité, se déroulera les 9 et 10 décembre dans le parc du château..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Allée des Acacias

Pignan 34570 Hérault Occitanie



The new edition of the Christmas Market, organized by the Municipality, will take place on December 9 and 10 in the château grounds.

La última edición del Mercado de Navidad, organizado por el ayuntamiento, tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre en el recinto del castillo.

Die Neuauflage des von der Stadtverwaltung organisierten Weihnachtsmarkts findet am 9. und 10. Dezember im Schlosspark statt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MONTPELLIER