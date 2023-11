MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Orchestre de chambre Nouvelle Europe Allée dela Papeterie Uzerche, 5 août 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

20h30: Orchestre de chambre Nouvelle Europe, direction Nicolas Krauze. Formation originale, à la frontière entre musique de chambre et orchestre. Elle rassemble de jeunes solistes et chambristes européens résidant en France, partageant une approche musicale et une exigence technique exceptionnelle..

2024-08-05 fin : 2024-08-05 . .

Allée dela Papeterie Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8:30 pm: Orchestre de chambre Nouvelle Europe, conducted by Nicolas Krauze. An original group on the borderline between chamber music and orchestra. It brings together young European soloists and chamber musicians living in France, sharing a musical approach and exceptional technical standards.

20.30 h: Orquesta de cámara Nouvelle Europe, dirigida por Nicolas Krauze. Una formación original en la frontera entre la música de cámara y la orquesta. Reúne a jóvenes solistas y músicos de cámara europeos residentes en Francia, que comparten un enfoque musical y un nivel técnico excepcional.

20:30 Uhr: Kammerorchester Nouvelle Europe, Leitung: Nicolas Krauze. Eine originelle Formation an der Grenze zwischen Kammermusik und Orchester. Es besteht aus jungen, in Frankreich lebenden europäischen Solisten und Kammermusikern, die einen gemeinsamen musikalischen Ansatz und außergewöhnliche technische Anforderungen teilen.

