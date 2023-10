Noël à la médiathèque Allée de Val de San Vicente Mios, 9 décembre 2023, Mios.

2 spectacles pour tous les âges

* 10h30 : Pleine nuit (Cie La Petite Fabrique des Mondes)

3 petites histoires vous embarquent de l’obscurité à la lumière avec des chants, des contes et des petits éclats de soleil semés ici et là pour montrer le chemin et réchauffer le cœur. Suivies par un atelier sensoriel (toucher et visuel) pour mieux connaitre les animaux et la nature durant l’hiver.

A partir de 12 mois jusqu’à 5 ans (spectacle : 30 minutes – atelier : 1h)

* 17h : La Pelle de la Tarte (Cie Les Grooms)

3 cuisiniers farfelus proposent des instants hautement interactifs, avec de nombreuses surprises. Jonglage, musique et marionnettes sont les ingrédients qui font de cette recette une vraie fantaisie pour les sens. Suivi d’un goûter avec des douceurs chocolatées.

A partir de 6 ans.

Gratuit

Informations et inscriptions : 0556 26 29 40 ou mediatheque@villemios.fr.

2 shows for all ages

* 10:30 am: Pleine nuit (Cie La Petite Fabrique des Mondes)

3 short stories take you from darkness to light, with songs, tales and little bursts of sunshine sprinkled here and there to show the way and warm the heart. Followed by a sensory workshop (touch and sight) to learn more about animals and nature in winter.

From 12 months to 5 years (show: 30 minutes ? workshop: 1h)

* 5pm: La Pelle de la Tarte (Cie Les Grooms)

3 wacky cooks offer highly interactive moments, with lots of surprises. Juggling, music and puppets are the ingredients that make this recipe a real treat for the senses. Followed by a snack of chocolate treats.

Ages 6 and up.

Free

Information and registration: 0556 26 29 40 or mediatheque@villemios.fr

2 espectáculos para todas las edades

* 10:30 h: Pleine nuit (Cie La Petite Fabrique des Mondes)

3 historias cortas que te llevan de la oscuridad a la luz, con canciones, cuentos y pequeñas ráfagas de sol salpicadas aquí y allá para mostrar el camino y calentar el corazón. Seguido de un taller sensorial (tacto y vista) para aprender más sobre los animales y la naturaleza en invierno.

De 12 meses a 5 años (espectáculo: 30 minutos ? taller: 1 hora)

* 17.00 h: La Pelle de la Tarte (Cie Les Grooms)

3 cocineros chiflados ofrecen un espectáculo muy interactivo y lleno de sorpresas. Malabares, música y marionetas son los ingredientes que hacen de esta receta un verdadero placer para los sentidos. Seguido de una merienda a base de chocolatinas.

Para niños a partir de 6 años.

Gratis

Información y reservas: 0556 26 29 40 o mediatheque@villemios.fr

2 Aufführungen für alle Altersgruppen

* 10:30 Uhr: Pleine nuit (Cie La Petite Fabrique des Mondes)

3 kleine Geschichten führen Sie von der Dunkelheit ins Licht mit Liedern, Märchen und kleinen Sonnenstrahlen, die hier und da gestreut werden, um den Weg zu weisen und das Herz zu erwärmen. Danach folgt ein sensorischer Workshop (Berührung und Sicht), um die Tiere und die Natur im Winter besser kennenzulernen.

Ab 12 Monaten bis 5 Jahre (Vorstellung: 30 Minuten ? Workshop: 1 Stunde)

* 17 Uhr: La Pelle de la Tarte (Cie Les Grooms)

3 skurrile Köche bieten hochgradig interaktive Momente mit vielen Überraschungen. Jonglieren, Musik und Marionetten sind die Zutaten, die aus diesem Rezept eine wahre Fantasie für die Sinne machen. Anschließend folgt ein Snack mit schokoladigen Leckereien.

Ab 6 Jahren.

Kostenlos

Informationen und Anmeldung: 0556 26 29 40 oder mediatheque@villemios.fr

