Village de Noël Allée de Val de San Vicente Mios, 1 décembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Le Village de Noël aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 décembre sous la Halle François Cazis..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Allée de Val de San Vicente Halle François Cazis

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Christmas Village will take place from Friday December 1 to Sunday December 3 in the Halle François Cazis.

La Aldea Navideña tendrá lugar del viernes 1 al domingo 3 de diciembre en el Halle François Cazis.

Das Weihnachtsdorf findet von Freitag, den 1. bis Sonntag, den 3. Dezember in der Halle François Cazis statt.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur Bassin