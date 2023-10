Spectacle humoristique : Space and Love Allée de Val de San Vicente Mios, 6 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Après avoir rempli le Palais des Glaces et Bobino, Thom Trondel revient en force avec un nouveau spectacle en tournée dans toute la France.

De l’accouchement de sa fille sur un dépose-minute à un bar à hôtesses thaïlandais, en se prenant pour James Bond ou en réparant les leviers de vitesses dépressifs, son univers n’a jamais été aussi riche, ni aussi fou.

Un humour chaleureux, sincère et sans vulgarité, à venir découvrir la semaine prochaine à la Salle des Fêtes de Mios.

Durée : 1h15

Plein tarif : 12€

Tarif jeunes* : 8€

Tarif réduit** : 4€

– 16 ans gratuit

Dans le cadre de la Semaine Bleue à Mios, spectacle gratuit pour les Séniors Miossais (+60 ans / limité à 2 places par foyer) / Réservations auprès du CCAS au 05 56 26 66 21

* Tarif jeunes : étudiants et moins de 18 ans (présentation justificatif)

** Tarif réduit : bénéficiaires de minimas sociaux (présentation justificatif).

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:30:00. EUR.

Allée de Val de San Vicente Salle des Fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After selling out the Palais des Glaces and Bobino, Thom Trondel is back in full force with a new show touring the length and breadth of France.

From giving birth to his daughter in a drop-off zone to a Thai hostess bar, from playing James Bond to repairing depressed gear shifters, his universe has never been richer or crazier.

A warm, sincere and unvarnished sense of humor, to be discovered next week at the Salle des Fêtes in Mios.

Running time: 1h15

Full price: 12?

Youth rate* : 8?

Reduced** : 4?

? 16 years free

As part of Semaine Bleue à Mios, free show for Miossais Seniors (+60 years / limited to 2 places per household) / Reservations with the CCAS on 05 56 26 66 21

* Youth rate: students and under-18s (must show proof of age)

** Reduced rate: social welfare recipients (upon presentation of proof)

Después de agotar las entradas del Palais des Glaces y Bobino, Thom Trondel vuelve con fuerza con un nuevo espectáculo que recorre toda Francia.

De dar a luz a su hija en una vía rápida a un bar de azafatas tailandés, de fingir ser James Bond a arreglar palancas de cambio deprimidas, su mundo nunca ha sido más rico ni más loco.

Un humor cálido, sincero y vulgar, que descubrirá la próxima semana en la Salle des Fêtes de Mios.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Tarifa completa: 12 euros

Tarifa joven*: 8 euros

Reducida**: 4?

? 16 años gratis

En el marco de la Semaine Bleue en Mios, espectáculo gratuito para los Miossais Seniors (mayores de 60 años / limitado a 2 plazas por hogar) / Reservas en la CCAS en el 05 56 26 66 21

* Tarifa joven: estudiantes y menores de 18 años (deben acreditar su edad)

** Tarifa reducida: beneficiarios de prestaciones sociales mínimas (presentación de justificante)

Nachdem er den Palais des Glaces und Bobino gefüllt hat, kehrt Thom Trondel mit einer neuen Show auf Tournee durch ganz Frankreich zurück.

Von der Entbindung seiner Tochter auf einem Parkplatz bis hin zu einer thailändischen Hostessenbar, während er sich für James Bond hält oder die Schalthebel depressiver Menschen repariert – sein Universum war noch nie so reich und so verrückt.

Ein warmherziger, aufrichtiger und nicht vulgärer Humor, den Sie nächste Woche im Salle des Fêtes in Mios erleben können.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Voller Tarif: 12?

Preis für Jugendliche*: 8?

Ermäßigter Tarif**: 4?

? 16 Jahre kostenlos

Im Rahmen der Blauen Woche in Mios, kostenlose Vorstellung für Senioren aus Mios (+60 Jahre / begrenzt auf 2 Plätze pro Haushalt) / Reservierungen beim CCAS unter 05 56 26 66 21

* Jugendtarif: Studierende und unter 18-Jährige (Vorlage eines Nachweises)

** Ermäßigter Tarif: Empfänger von Sozialleistungen (Vorlage eines Belegs)

