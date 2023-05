Karaoké party Allée de Val de San Vicente, 2 juin 2023, Mios.

Mios,Gironde

La section Enfants de l’association Metlt’Sing Potes vous propose son nouveau spectacle « Tout en couleurs » le vendredi 2 juin à 19h à la Salle des Fêtes de Mios.

Le petit concert sera suivi d’une superbe soirée karaoké, venez prendre le micro et chantez avec eux.

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée au 06.10.48.73.01.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 23:30:00. .

Allée de Val de San Vicente Salle des fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The children?s section of the Metlt?Sing Potes association presents its new show « Tout en couleurs » on Friday June 2 at 7pm at the Salle des Fêtes in Mios.

The short concert will be followed by a superb karaoke evening, so come and take the microphone and sing along.

Refreshments and catering on site.

Reservations recommended: 06.10.48.73.01

La sección infantil de Metlt?Sing Potes presentará su nuevo espectáculo, « Tout en couleurs », el viernes 2 de junio a las 19:00 en la Salle des Fêtes de Mios.

Tras el breve concierto habrá una magnífica velada de karaoke, así que venga a tomar el micrófono y a cantar.

Habrá refrescos y comida en el lugar.

Se recomienda reservar en el 06.10.48.73.01

Die Kinderabteilung des Vereins Metlt?Sing Potes präsentiert ihre neue Show « Tout en couleurs » am Freitag, den 2. Juni um 19 Uhr in der Salle des Fêtes von Mios.

Auf das kleine Konzert folgt ein toller Karaoke-Abend, greifen Sie zum Mikrofon und singen Sie mit.

Getränke und Essen gibt es vor Ort.

Reservierung empfohlen unter 06.10.48.73.01

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Coeur Bassin