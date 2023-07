Biblio’jardin Allée de Turenne Arcachon, 7 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Tout l’été, la Médiathèque se rend au Parc Mauresque et propose des journées « Bibliothèque au Jardin ».

Venez dans ce magnifique cadre de verdure, pour suivre les « lectures à la carte » d’un comédien qui lira, ce que vous voulez, comme vous le souhaitez..

Allée de Turenne

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All summer long, the Médiathèque goes to the Parc Mauresque and offers « Library in the Garden » days.

Come and enjoy the « à la carte readings » of an actor who will read whatever you like, however you like, in this magnificent green setting.

Durante todo el verano, la Médiathèque acude al Parc Mauresque y ofrece jornadas de « Biblioteca en el jardín ».

Venga a disfrutar de las « lecturas a la carta » de un actor que le leerá lo que quiera, como quiera, en este magnífico marco verde.

Den ganzen Sommer über besucht die Mediathek den Parc Mauresque und bietet die Tage « Bibliothek im Garten » an.

Kommen Sie in diese wunderschöne grüne Umgebung, um den « Lesungen à la carte » eines Schauspielers zu folgen, der vorliest, was Sie wollen, wie Sie wollen.

