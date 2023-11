Cabaret du Beaujolais Allée de Sully Viarmes, 16 novembre 2023, Viarmes.

Viarmes,Val-d’Oise

Le comité de jumelage Viarmes-Tubbercurry organise, le jeudi 16 novembre 2023 à 20h en salle Saint-Louis, un cabaret du Beaujolais, à l’occasion du Beaujolais nouveau. Ce dîner-spectacle sera animé par l’association À tout bout’chant !.

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

Allée de Sully Salle Saint Louis

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France



On Thursday November 16, 2023 at 8pm in the Salle Saint-Louis, the Viarmes-Tubbercurry Twinning Committee is organizing a Beaujolais cabaret to celebrate Beaujolais Nouveau. This dinner-show will be hosted by the association À tout bout?chant !

El jueves 16 de noviembre de 2023 a las 20:00 h en la Sala Saint-Louis, el Comité de Hermanamiento Viarmes-Tubbercurry organiza un cabaret Beaujolais para celebrar el Beaujolais Nouveau. ¡La cena-espectáculo correrá a cargo de la asociación À tout bout?chant!

Das Partnerschaftskomitee Viarmes-Tubbercurry organisiert am Donnerstag, den 16. November 2023 um 20 Uhr im Saal Saint-Louis ein Kabarett aus dem Beaujolais, anlässlich des Beaujolais nouveau. Diese Dinnershow wird von der Vereinigung À tout bout?chant! moderiert

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle