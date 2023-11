L’ART S’AGITE EN DÉCHÈTERIE Allée de Saint Flour Puceul, 25 novembre 2023, Puceul.

Puceul,Loire-Atlantique

Performance peinture en musique avec K-nopé et La clinique du Doc Siphoné..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

Allée de Saint Flour Déchèterie

Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Musical painting performance with K-nopé and La clinique du Doc Siphoné.

Espectáculo de pintura musical con K-nopé y La clinique du Doc Siphoné.

Performance-Malerei mit Musik mit K-nopé und La clinique du Doc Siphoné.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire