Randonnée de l’été Allée de Saint-Etienne de Cavall Cimetière La Salvetat-sur-Agout, 11 août 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Randonnée de la chapelle de Saint-Etienne de Cavall (cimétière) à La Salvetat jusqu’à l’église de Tastavy (messe à 16h).

Distance : 13 km – Dénivelé : D+ 400 m..

2023-08-11 14:00:00 fin : 2023-08-11 . .

Allée de Saint-Etienne de Cavall

Cimetière

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Hike from the chapel of Saint-Etienne de Cavall (cemetery) in La Salvetat to the church in Tastavy (mass at 4pm).

Distance: 13 km – Difference in altitude: D+ 400 m.

Paseo desde la capilla de Saint-Etienne de Cavall (cementerio) en La Salvetat hasta la iglesia de Tastavy (misa a las 16h).

Distancia: 13 km – Desnivel: D+ 400 m.

Wanderung von der Kapelle Saint-Etienne de Cavall (Friedhof) in La Salvetat zur Kirche von Tastavy (Messe um 16 Uhr).

Entfernung: 13 km – Höhenunterschied: D+ 400 m.

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT34