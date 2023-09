Thé dansant au château de Nahuques Allée de Nahuques Mont-de-Marsan, 5 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Thé dansant organisé par l’association des retraité(e)s et personnes âgées au Château de Nahuques avec l’orchestre Jacky DUMARTIN..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Allée de Nahuques Château de Nahuques

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thé dansant organized by the association des retraité(e)s et personnes âgées at Château de Nahuques with the Jacky DUMARTIN orchestra.

Baile del té organizado por la asociación de jubilados y personas mayores en el Château de Nahuques con la orquesta de Jacky DUMARTIN.

Tanztee, organisiert von der Vereinigung der Rentner und älteren Menschen im Schloss von Nahuques mit dem Orchester Jacky DUMARTIN.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Mont-de-Marsan