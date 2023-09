Cet évènement est passé CLUEDO GÉANT AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire CLUEDO GÉANT AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou, 10 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire Jouer au Cluedo grandeur nature au Château de la Tourlandry !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 16:00:00. EUR.

Allée de Maillé Château de la Tourlandry

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Play life-size Clue at the Château de la Tourlandry! ¡Juegue al Cluedo a tamaño real en el Château de la Tourlandry! Spielen Sie das lebensgroße Cluedo im Château de la Tourlandry! Mise à jour le 2023-08-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Allée de Maillé Adresse Allée de Maillé Château de la Tourlandry Ville Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou latitude longitude 47.1423575;-0.6992813

Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/