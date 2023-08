Exposition : La Mothe au fil du temps Allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray, 16 septembre 2023, La Mothe-Saint-Héray.

La Mothe-Saint-Héray,Deux-Sèvres

Exposition : La Mothe au fil du temps

Du 16 septembre au 8 octobre (du vendredi au dimanche de 14h30 à 19h) Orangerie de La Mothe Saint Héray

Une collecte de cartes postales et autres documents icônographiques sur La Mothe Saint-Héray, ses commerces, ses espaces publics et équipements.

Gratuit.

2023-09-16 fin : 2023-10-08 . EUR.

Allée de l’Orangerie Orangerie

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition: La Mothe through the ages

September 16 to October 8 (Friday to Sunday, 2:30 to 7pm) Orangerie de La Mothe Saint Héray

A collection of postcards and other iconographic documents about La Mothe Saint-Héray, its shops, public spaces and facilities.

Free

Exposición: La Mothe a través de los tiempos

Del 16 de septiembre al 8 de octubre (de viernes a domingo, de 14.30 a 19.00 h) Orangerie de La Mothe Saint Héray

Colección de postales y otros documentos iconográficos sobre La Mothe Saint-Héray, sus comercios, espacios públicos e instalaciones.

Gratis

Ausstellung: La Mothe im Laufe der Zeit

Vom 16. September bis zum 8. Oktober (Freitag bis Sonntag von 14:30 bis 19:00 Uhr) Orangerie von La Mothe Saint Héray

Eine Sammlung von Postkarten und anderen ikonografischen Dokumenten über La Mothe Saint-Héray, seine Geschäfte, öffentlichen Räume und Einrichtungen.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois