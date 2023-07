High Five Festival Allée de l’Impérial (Impérial Palace) et Centre Courier (cinéma) Annecy, 29 septembre 2023, Annecy.

Le rendez-vous pour célébrer le coup d’envoi de la saison d’hiver avant l’heure, avec la crème de la glisse à la sauce freestyle et freeride. C’est le festival international du ski… mais pas que!.

Allée de l’Impérial (Impérial Palace) et Centre Courier (cinéma) Jardins de l’Impérial Palace et Cinéma Pathé

Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The « High Five » will celebrate the beginning of the ski season. This festival is dedicated to freestyle and freeride skiing culture. Find films, a village with new equipment, exhibitions, book signings, parties…

El lugar donde hay que estar para celebrar el comienzo de la temporada de invierno antes de lo previsto, con lo mejor del freestyle y el freeride. Es el festival internacional del esquí… ¡pero no el único!

Das Festival gibt den Vorabstartschuss für die Skisaison und vereint die besten Sportler aus der internationalen Skiszene des Freestyle, Freeride.

