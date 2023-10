Cet évènement est passé Qui suis-je ? A Euralille ! allée de Liège, près de la station V’Lille Euralille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Qui suis-je ? A Euralille !

Samedi 26 août, 10h30
allée de Liège, près de la station V'Lille Euralille

Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr

Nous vous proposons une visite ludique et participative qui vous fera connaître tous ses secrets de sa naissance à aujourd'hui. Immergez-vous dans ce secteur contemporain de la ville en incarnant des personnages et en devinant le nom ou le métier des différents acteurs qui le peuplent ou l'ont construit ! Prêts à jouer avec nous ?

Pour les enfants à partir de 6/7 ans accompagnés d'un adulte.

