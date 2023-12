FESTIVAL NATURE ENVIRONNEMENT – 10E ÉDITION Allée de l’Europe Moncé-en-Belin, 19 janvier 2024, Moncé-en-Belin.

Moncé-en-Belin Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-21

10e édition du Festival Nature Environnement à Moncé en Belin : films, conférences, débats, expos, stands, animations.

10e édition du Festival Nature Environnement à Moncé en Belin : films, conférences, débats, expos, stands, animations

Les 19, 20, et 21 janvier 2024, l’association Grain de Sable et Pomme de Pin organisera son 10ème Festival Nature et Environnement au centre socioculturel, le Val’Rhonne à Moncé en Belin.

Un week-end consacré à la nature pendant lequel le public pourra à travers les différentes expositions, apprécier les clichés de photographes…

Sur le forum, les visiteurs pourront également rencontrer des associations de protection de la nature : Sarthe Nature Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux, le Groupement Sarthois d’Ornithologie, le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, l’ETL et le CEN Sarthe, la Salamandre et les randonneurs du Val’Rhonne.

Différents rendez-vous sont également proposés tout au long de ces 3 jours.

Programme détaillé : www.gspp.asso.st

.

Allée de l’Europe Le Val’Rhonne

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-19 par eSPRIT Pays de la Loire