CONCERT DES PROFESSEURS Allée de l’Europe Moncé-en-Belin, 25 novembre 2023, Moncé-en-Belin.

Moncé-en-Belin,Sarthe

Les professeurs de l’Ecole de musique de l’Orée de Bercé-Belinois organisent leur concert, le samedi 25 novembre à 20h30, au Val’Rhonne (Moncé-en-Belin)..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:00:00. .

Allée de l’Europe Le Val’Rhonne

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



The teachers from the Orée de Bercé-Belinois music school are organizing their concert on Saturday November 25 at 8.30pm, at Val’Rhonne (Moncé-en-Belin).

Los profesores de la escuela de música Orée de Bercé-Belinois celebran su concierto el sábado 25 de noviembre a las 20.30 horas en Val’Rhonne (Moncé-en-Belin).

Die Lehrer der Musikschule Ecole de musique de l’Orée de Bercé-Belinois veranstalten ihr Konzert am Samstag, den 25. November um 20.30 Uhr im Val’Rhonne (Moncé-en-Belin).

