SPECTACLE « RACINES » PAR LA CIE THÉÂTRE BASCULE Allée de l’Europe Moncé-en-Belin, 17 novembre 2023, Moncé-en-Belin.

Moncé-en-Belin,Sarthe

Théâtre / sur tas de terre avec objet et machinerie.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Allée de l’Europe

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



Theater / on heap of earth with object and machinery

Teatro / sobre un montón de tierra con objetos y maquinaria

Theater / auf Erdhaufen mit Objekt und Maschinerie

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire