EXPOSITION LE CANAL DU MIDI Allée de l’Europe Juvignac, 6 juillet 2023, Juvignac.

Juvignac,Hérault

Le Club Photo vous invite à partir en balade sur le mythique Canal du Midi, l’une des réalisations de génie civil les plus marquantes de l’ère moderne, reliant la Méditerranée à l’Atlantique depuis la fin du XVIIe siècle..

2023-07-06 fin : 2023-08-25 . .

Allée de l’Europe

Juvignac 34990 Hérault Occitanie



Club Photo invites you to take a stroll along the legendary Canal du Midi, one of the most significant civil engineering achievements of the modern era, linking the Mediterranean to the Atlantic since the late 17th century.

El Foto Club le invita a pasear por el legendario Canal du Midi, una de las obras de ingeniería civil más importantes de la era moderna, que une el Mediterráneo con el Atlántico desde finales del siglo XVII.

Der Fotoclub lädt Sie zu einer Fahrt auf dem legendären Canal du Midi ein, einer der bedeutendsten Ingenieurleistungen der Neuzeit, die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT MONTPELLIER