Noël en Chœur par le Groupe Vocal Arpège de Bordeaux Allée de l’église Marmande, 16 décembre 2023 20:30, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:30:00. EUR.

Allée de l’église Église Notre-Dame

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Noël en Ch?ur by Groupe Vocal Arpège de Bordeaux and Atelier vocal Vibra?son.

Noël en Ch?ur por el Groupe Vocal Arpège de Burdeos y el Atelier vocal Vibra?son.

Noël en Ch?ur von der Groupe Vocal Arpège aus Bordeaux und Atelier vocal Vibra?son.

