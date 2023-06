Un Dimanche au Cloître avec la Cie « Les Petites Secousses » Allée de l’église Marmande, 2 juillet 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Un Dimanche au Cloître avec la Cie « Les Petites Secousses »

Danse, poésie, théâtre d’objets – 3 Petites formes / 3 stations – Parcours artistique dans la ville avec la Cie « Les Petites Secousses »..

2023-07-02

Allée de l’église Cloître

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Un Dimanche au Cloître with Cie « Les Petites Secousses

Dance, poetry, object theater ? 3 Petites formes / 3 stations ? Artistic tour of the town with Cie « Les Petites Secousses ».

Un Dimanche au Cloître con la compañía « Les Petites Secousses

Danza, poesía, teatro de objetos ? 3 Petites formes / 3 estaciones ? Un viaje artístico por la ciudad con la Cie « Les Petites Secousses ».

Un Dimanche au Cloître mit der Cie « Les Petites Secousses »

Tanz, Poesie, Objekttheater ? 3 Kleine Formen / 3 Stationen ? Kunstparcours in der Stadt mit der Cie « Les Petites Secousses ».

