Conférence cuisinée | Festival Alimenterre Allée de l’Alios Tarnos, 30 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Dans le cadre du festival Alimenterre, la ville de Tarnos et le comité de bassin d’emploi du Seignanx, partenaires de la démarche alimentaire de territoire, vous proposent une « Conférence Cuisinée » animée par Sylvie Roucher Delage, cheffe et conférencière pour « Le Pavé dans la Poêle ! ».

Un moment d’informations, d’échanges et de jeux pour analyser le contenu de nos assiettes et comprendre pourquoi il est nécessaire de faire évoluer nos habitudes alimentaires. Des solutions collectives pour dédramatiser le changement et une dégustation pour vérifier qu’il y a du bon dans la nouveauté. Régalons-nous ensemble !

RDV à 18h00.

Gratuit, ouvert à tous et à toutes !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Allée de l’Alios Ecole Daniel Poueymidou (cantine)

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the Alimenterre festival, the town of Tarnos and the Comité de Bassin d?Emploi du Seignanx, partners in the local food initiative, are offering a « Cooked Conference » hosted by Sylvie Roucher Delage, chef and lecturer for « Le Pavé dans la Poêle!

A moment of information, exchange and games to analyze the contents of our plates and understand why it is necessary to change our eating habits. Collective solutions to play down the change and a tasting session to check that there’s good in what’s new. Let’s enjoy it together!

Meet at 6:00 pm.

Free, open to all!

En el marco del festival Alimenterre, la ciudad de Tarnos y el Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, socios de la iniciativa alimentaria local, proponen una « Conferencia cocinada » dirigida por Sylvie Roucher Delage, chef y conferenciante de « Le Pavé dans la Poêle ».

Un momento de información, debate y juegos para analizar el contenido de nuestros platos y comprender por qué debemos cambiar nuestros hábitos alimentarios. Soluciones colectivas para que el cambio sea menos desalentador, y una sesión de degustación para comprobar que hay algo bueno en lo nuevo. ¡Disfrutemos juntos!

Quedamos a las 18.00 horas.

Gratis, ¡abierto a todos!

Im Rahmen des Festivals Alimenterre bieten Ihnen die Stadt Tarnos und das Comité de bassin d’emploi du Seignanx, Partner der regionalen Ernährungsinitiative, eine « Gekochte Konferenz » an, die von Sylvie Roucher Delage, Köchin und Referentin für « Le Pavé dans la Poêle! », geleitet wird.

Ein Moment der Information, des Austauschs und der Spiele, um den Inhalt unserer Teller zu analysieren und zu verstehen, warum es notwendig ist, unsere Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Kollektive Lösungen, um die Veränderung zu entdramatisieren, und eine Verkostung, um zu überprüfen, ob in der Neuheit etwas Gutes steckt. Lassen Sie uns gemeinsam schlemmen!

RDV um 18.00 Uhr.

Kostenlos, offen für alle!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Seignanx