La soirée dansante des célibataires Allée de l’Aéropostale 44500 La baule La baule, 17 novembre 2023, La baule.

La soirée dansante des célibataires Vendredi 17 novembre, 21h00 Allée de l’Aéropostale 44500 La baule

Allée de l’Aéropostale 44500 La baule Allée de l’Aéropostale 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 23 83 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 11 46 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aeroport-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-soiree-dansante-des-celibataires-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T07:00:00+01:00

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T07:00:00+01:00

CULTURE SPORT