Cours de skate avec La Brigade à Roulettes Allée de la Voile Soustons, 2 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

La Ville de Soustons est ravie de vous informer qu’elle propose des cours de skate avec des spécialistes de l’école de skate landaise La Brigade à Roulettes.

Inscriptions obligatoires auprès du Pôle Enfance Jeunesse Sports par téléphone ou mail..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. EUR.

Allée de la Voile Skate Park

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The town of Soustons is delighted to inform you that it is offering skateboarding lessons with specialists from the Landes skateboarding school La Brigade à Roulettes.

Please contact the Pôle Enfance Jeunesse Sports by telephone or e-mail to register.

Soustons se complace en anunciar que ofrece clases de monopatín con especialistas de la escuela de monopatín de Las Landas La Brigade à Roulettes.

Para inscribirse, póngase en contacto con el Centro Deportivo Juvenil Infantil por teléfono o correo electrónico.

Die Stadt Soustons freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie Skateboardkurse mit Spezialisten der Skateschule La Brigade à Roulettes aus der Region Landaise anbietet.

Anmeldungen sind beim Pôle Enfance Jeunesse Sports per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par OTI LAS