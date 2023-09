Expo photos Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière, 1 octobre 2023, Ouville-la-Rivière.

Ouville-la-Rivière,Seine-Maritime

Les Amoureux de la Nature organisent une expo photos sur les courses et marches entre 2003 et 2020 ainsi qu’une expo photo sur Ouville-La-Rivière et Saint-Denis-D’Aclon des année 1900 à nos jours !

Une tombola au profit de l’association est organisée..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Allée de la Saâne Salle des fêtes

Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie



Les Amoureux de la Nature are organizing a photo exhibition on races and walks between 2003 and 2020, as well as a photo exhibition on Ouville-La-Rivière and Saint-Denis-D’Aclon from 1900 to the present day!

A tombola will be held to raise funds for the association.

Les Amoureux de la Nature organizan una exposición fotográfica sobre carreras y paseos entre 2003 y 2020, así como una exposición fotográfica sobre Ouville-La-Rivière y Saint-Denis-D’Aclon desde 1900 hasta nuestros días

También habrá una tómbola a beneficio de la asociación.

Die Naturliebhaber organisieren eine Fotoausstellung über Läufe und Wanderungen zwischen 2003 und 2020 sowie eine Fotoausstellung über Ouville-La-Rivière und Saint-Denis-D’Aclon von 1900 bis heute!

Außerdem wird eine Tombola zu Gunsten des Vereins veranstaltet.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche