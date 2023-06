Passage Trailwalker Oxfam Dieppe 2023 Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière, 2 juillet 2023, Ouville-la-Rivière.

Ouville-la-Rivière,Seine-Maritime

Le défi : parcourir 100 kilomètres en moins de 30 heures, les 01 et 02 juillet 2023.

Une marche de jour et de nuit sans relais, entre le littoral et la campagne normande, au départ de la ville de Dieppe. Cet événement solidaire a pour but de financer les actions de solidarité internationale d’Oxfam France contre la pauvreté. Chaque équipe devra collecter au moins 1 500 € de dons avant de prendre le départ.

Passage prévu à Ouville-La-Rivière en début de matinée !.

2023-07-02 à 07:00:00 ; fin : 2023-07-02 10:00:00. .

Allée de la Saâne Salle des fêtes

Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie



The challenge: to cover 100 kilometers in less than 30 hours, on July 01 and 02, 2023.

A day and night walk without relay, between the coast and the Normandy countryside, starting from the town of Dieppe. The aim of this solidarity event is to finance Oxfam France?s international solidarity actions against poverty. Each team will have to collect at least ? 1,500 in donations before setting off.

Passage through Ouville-La-Rivière in the early morning!

El reto: recorrer 100 kilómetros en menos de 30 horas los días 1 y 2 de julio de 2023.

Una marcha diurna y nocturna sin relevos, entre la costa y la campiña normanda, partiendo de la ciudad de Dieppe. El objetivo de este evento solidario es financiar las acciones de solidaridad internacional de Oxfam Francia contra la pobreza. Cada equipo deberá reunir al menos 1.500 euros en donativos antes de partir.

¡Paso previsto en Ouville-La-Rivière a primera hora de la mañana!

Die Herausforderung: 100 Kilometer in weniger als 30 Stunden am 01. und 02. Juli 2023 zurücklegen.

Eine Tag- und Nachtwanderung ohne Zwischenstopps zwischen der Küste und der Landschaft der Normandie, ausgehend von der Stadt Dieppe. Ziel dieser Solidaritätsveranstaltung ist es, die internationalen Solidaritätsaktionen von Oxfam Frankreich gegen Armut zu finanzieren. Jedes Team muss vor dem Start mindestens 1.500 ? an Spenden sammeln.

Geplanter Durchgang in Ouville-La-Rivière am frühen Morgen!

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche