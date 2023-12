Atelier d’initiation au travail du verre Allée de la Royale Air Force Le Touquet-Paris-Plage, 22 décembre 2023, Le Touquet-Paris-Plage.

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22

Vendredi 22 décembre 2023 de 10h30 à 12h.

Mercredi 27 décembre 2023 de 10h30 à 12h.

Vendredi 29 décembre 2023 de 10h30 à 12h.

Mercredi 3 janvier 2024 de 10h30 à 12h.

Vendredi 5 janvier 2024 de 10h30 à 12h.

Vous voulez découvrir les coulisses de notre atelier de fabrication du Touquet ?

Durant les vacances de noël, à partir du 22 décembre, vous pouvez vous initier au travail du verre à froid, apprendre à façonner un vase, deux verres,… aux côtés de notre équipe d’artisans verriers.

La liste des créneaux est disponible sur notre site, rubrique WORKSHOP et les réservations possibles jusqu’à 1 jour avant la date de l’atelier.

Les petits plus :

Les verres ou vase peuvent être gravés avec vos initiales.

Vous bénéficiez de -10% dans notre boutique du Touquet.

(offre valable le jour de l’initiation et non cumulable avec d’autres offres)

Vous souhaitez participer à un atelier en groupe ou pour un séminaire avec votre entreprise ? Nous pouvons organiser un workshop sur mesure.

*Age requit pour participer au Workshop > 16 ans »

Allée de la Royale Air Force

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



