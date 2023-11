Show acrobatique Allée de la Ronde Nueil-les-Aubiers, 1 décembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

La ville s’est associée au Gym Club NLA pour vous proposer un spectacle son et lumière avec de nombreuses disciplines spectaculaires tels que du parkour, de la break danse, des contorsionnistes, du trampoline, du tumbling ou encore de la gym rythmique ou de la teamgym.

Buvette, confiserie et gâteaux sur place..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Allée de la Ronde Salle de la Ronde

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The town has teamed up with Gym Club NLA to bring you a sound and light show featuring spectacular disciplines such as parkour, break dancing, contortionists, trampoline, tumbling, rhythmic gymnastics and teamgym.

Refreshments, sweets and cakes on site.

La ciudad se ha asociado con el Gym Club NLA para presentar un espectáculo de luz y sonido con una serie de disciplinas espectaculares, como parkour, break dance, contorsionistas, trampolín, volteretas, gimnasia rítmica y gimnasia en equipo.

Habrá refrescos, dulces y pasteles en el recinto.

Die Stadt hat sich mit dem Gym Club NLA zusammengetan, um Ihnen eine Ton- und Lichtshow mit zahlreichen spektakulären Disziplinen wie Parkour, Breakdance, Schlangenmenschen, Trampolin, Tumbling oder auch rhythmische Gymnastik und Teamgym zu bieten.

Getränke, Süßigkeiten und Kuchen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Bocage Bressuirais