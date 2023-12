Visites commentées par les archéologues de l’INRAP Allée de la ronceraie Laveyron, 1 décembre 2023, Laveyron.

Laveyron,Drôme

Organisé par l’institut national archéologiques préventives en collaboration avec SAICA PAPER et la ville de Laveyron. Prévoir des chaussures adéquates. En cas d’intempéries, les visites seront annulées. Inscription obligatoire avant le 1/12 à midi..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Allée de la ronceraie Parking du bas de la mairie

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Institut national archéologiques préventives in collaboration with SAICA PAPER and the town of Laveyron. Please bring suitable footwear. Visits will be cancelled in the event of bad weather. Registration required by noon on 1/12.

Organizado por el Institut national archéologiques préventives en colaboración con SAICA PAPER y la ciudad de Laveyron. Se ruega llevar calzado adecuado. Las visitas se cancelarán en caso de mal tiempo. Inscripción obligatoria antes del mediodía del 1/12.

Organisiert vom Institut national archéologiques préventives in Zusammenarbeit mit SAICA PAPER und der Stadt Laveyron. Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen. Bei schlechtem Wetter werden die Besichtigungen abgesagt. Anmeldung erforderlich bis zum 1.12. um 12 Uhr mittags.

