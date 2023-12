Loto des commerçants de Puy l’Evêque Allée de la rivière Puy-l’Évêque Catégories d’Évènement: Lot

Puy-l'Évêque Loto des commerçants de Puy l’Evêque Allée de la rivière Puy-l’Évêque, 4 décembre 2023, Puy-l'Évêque. Puy-l’Évêque,Lot Loto organisé par l’association des commerçants de Puy-l’Évêque 1er lot : bon d’achat de 500€

valeur total des lots : 3000€.

2023-12-10 13:30:00 fin : 2023-12-10 . 15 EUR.

Allée de la rivière Salle des fêtes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Loto organized by the Puy-l’Évêque shopkeepers’ association 1st prize: 500? gift voucher

total value of prizes: 3000? Loto organizado por la asociación de comerciantes de Puy-l’Évêque 1er premio: cheque regalo de 500?

valor total de los premios: 3000? Lotto, organisiert von der Vereinigung der Kaufleute von Puy-l’Évêque 1. Preis: Einkaufsgutschein von 500?

gesamtwert der Lose: 3000? Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Allée de la rivière Adresse Allée de la rivière Salle des fêtes Ville Puy-l'Évêque Departement Lot Lieu Ville Allée de la rivière Puy-l'Évêque latitude longitude 44.5028123;1.1338401

Allée de la rivière Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-l'eveque/