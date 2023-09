Marché de l’Avent à Puy-L’Évêque Allée de la Rivière Puy-l’Évêque, 26 novembre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Retrouvez les artisans et créateurs et de nombreuses animations à la salle des fêtes de Puy-l’Évêque..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Allée de la Rivière Salle des Fêtes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Come and meet the artisans and creators and enjoy a host of events at the Salle des Fêtes in Puy-l’Évêque.

Conozca a los artesanos y creadores y disfrute de un sinfín de actos en el ayuntamiento de Puy-l’Évêque.

Finden Sie Kunsthandwerker und Designer sowie zahlreiche Animationen im Festsaal von Puy-l’Évêque.

