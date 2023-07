VÉLO FROMAGÉ Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même, 11 juillet 2023, Machecoul-Saint-Même.

Machecoul-Saint-Même,Loire-Atlantique

Savourez votre journée en visitant la fromagerie Beillevaire ! Puis, rejoignez votre guide pour une balade vélo entre bocage et marais. Pique-nique au four à chaux..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Allée de la Rabine

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy your day by visiting the Beillevaire cheese factory! Then, join your guide for a bike ride between bocage and marshes. Picnic at the lime kiln.

Disfrute del día visitando la quesería de Beillevaire A continuación, únase a su guía para dar un paseo en bicicleta por el bocage y las marismas. Picnic en el horno de cal.

Genießen Sie Ihren Tag bei einem Besuch der Käserei Beillevaire! Schließen Sie sich dann Ihrem Führer an, um eine Fahrradtour zwischen Bocage und Moor zu unternehmen. Picknick am Kalkofen.

