Concours de pêche à la carpe Allée de la prise d’eau Sembadel, 4 novembre 2023, Sembadel.

Sembadel,Haute-Loire

Concours de pêche à la carpe, 12 heures par équipe de deux pêcheurs avec une canne par pêcheur proposée par l’Académie Pêche Nature samedi 4 novembre au plan d’eau « La Prise d’eau » à Sembadel dès 6h. 45€/pers.

2023-11-04 06:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

Allée de la prise d’eau

Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Carp fishing competition, 12 hours per team of two anglers with one rod per angler proposed by the Académie Pêche Nature on Saturday November 4 at the « La Prise d’eau » lake in Sembadel from 6am. 45 per person

Concurso de pesca de carpas, 12 horas por equipo de dos pescadores con una caña por pescador ofrecido por la Académie Pêche Nature el sábado 4 de noviembre en el lago « La Prise d’eau » de Sembadel a partir de las 6h. 45 por persona

Karpfenangelwettbewerb, 12 Stunden für Teams von zwei Anglern mit einer Rute pro Angler, angeboten von der Académie Pêche Nature am Samstag, den 4. November am Plan d’eau « La Prise d’eau » in Sembadel ab 6 Uhr. 45?/Pers

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay