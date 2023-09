Téléthon de la pêche Allée de la prise d’eau Sembadel, 7 octobre 2023, Sembadel.

Sembadel,Haute-Loire

A l’occasion du Téléthon, l’Académie pêche Nature de Sembadel propose une journée pêche avec découverte des techniques et pêche de 08h à 16h. 5 truites pour 15€. Pêche uniquement aux vers ou teignes. Recette au profit du Téléthon. Buvette..

2023-10-07 08:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

Allée de la prise d’eau Plan d’eau

Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Telethon, the Académie pêche Nature de Sembadel is organizing a fishing day from 08h to 16h. 5 trout for 15? Fishing only for worms or moths. Proceeds to benefit the Telethon. Refreshment bar.

Con motivo del Teletón, la Académie Pêche Nature de Sembadel propone una jornada de pesca de 8h a 16h. 5 truchas por 15? Pesca sólo de gusanos o polillas. La recaudación se destinará al Teletón. Bar.

Anlässlich des Telethons bietet die Académie pêche Nature in Sembadel einen Angeltag mit der Entdeckung von Angeltechniken und dem Angeln von 08:00 bis 16:00 Uhr an. 5 Forellen für 15 Euro. Angeln nur mit Würmern oder Motten. Der Erlös kommt dem Telethon zugute. Getränk.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay