L’Allée des Arts expose « Bla-Bla-Bla..ye » Allée de la Poudrière Blaye, 15 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

l’Allée des Arts présente de nouvelles oeuvres! Au travers de ses apictelles, Jacques Sandillon nous offre de magnifiques points de vue de la citadelle. Jean-Louis Tufféry accompagne ces apictelles de Haïku, petits poèmes issus de la tradition japonnaise et servant de titre aux oeuvres. Cette exposition sera accompagnée de QR code revoyant à de courtes vidéos réalisées par Fabien Peureux et rendant cette exposition interactive!

La Ville de Blaye et EDF (Nouvelle-Aquitaine et centrale du Blayais), avec le soutien du programme européen Leader, ont créé l’Allée des Arts, un moyen de découvrir en plein-air et à tout moment un artiste, une collection ou une sélection d’oeuvres. Les supports d’exposition, qui ont pris la forme de voiles de gabarres, sont conçus pour accueillir des expositions d’artistes locaux..

2023-09-15 fin : 2023-12-31 . .

Allée de la Poudrière

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



l’Allée des Arts presents new works! Jacques Sandillon’s apictelles offer magnificent views of the citadel. Jean-Louis Tufféry accompanies these apictelles with Haïku, small poems from the Japanese tradition, which serve as titles for the works. The exhibition will be accompanied by QR codes for short videos by Fabien Peureux, making it interactive!

The town of Blaye and EDF (Nouvelle-Aquitaine and Blayais power plant), with support from the European Leader program, have created the Allée des Arts, a means of discovering an artist, a collection or a selection of works in the open air at any time. The exhibition supports, which take the form of gabarres? sails, are designed to host exhibitions by local artists.

¡l’Allée des Arts presenta nuevas obras! Las apictelles de Jacques Sandillon ofrecen magníficas vistas de la ciudadela. Jean-Louis Tufféry acompaña estas apictelles con Haïku, pequeños poemas de tradición japonesa que sirven de título a las obras. La exposición irá acompañada de códigos QR para vídeos cortos realizados por Fabien Peureux, ¡lo que la hará interactiva!

La ciudad de Blaye y EDF (Nouvelle-Aquitaine y central eléctrica de Blayais), con el apoyo del programa europeo Leader, han creado la Allée des Arts, una forma de descubrir a un artista, una colección o una selección de obras al aire libre y en cualquier momento. Los puestos de exposición, que han adoptado la forma de barcazas de vela, están concebidos para acoger exposiciones de artistas locales.

die Allée des Arts präsentiert neue Werke! Jacques Sandillon zeigt uns mit seinen Apictelles wunderschöne Ansichten der Zitadelle. Jean-Louis Tufféry begleitet diese Apictelles mit Haikus, kleinen Gedichten aus der japanischen Tradition, die als Titel der Werke dienen. Die Ausstellung wird von QR-Codes begleitet, die zu kurzen Videos von Fabien Peureux führen und die Ausstellung interaktiv machen!

Die Stadt Blaye und EDF (Nouvelle-Aquitaine und Kraftwerk Blayais) haben mit Unterstützung des europäischen Leader-Programms die Allée des Arts geschaffen, eine Möglichkeit, einen Künstler, eine Sammlung oder eine Auswahl von Werken im Freien und zu jeder Zeit zu entdecken. Die Ausstellungsträger, die die Form von Gabarres-Segeln angenommen haben, sind so konzipiert, dass sie Ausstellungen lokaler Künstler beherbergen können.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Blaye