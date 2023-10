Halloween Allée de la Poste Saulce-sur-Rhône, 31 octobre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Profitez d’atelier maquillage, d’un défilé costumé, d’une récolte de bonbons suivis d’une fête et d’un goûter. Les plus courageux participeront à un concours de monstres..

2023-10-31

Allée de la Poste Espace culturel

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy face-painting workshops, a costume parade and candy collection, followed by a party and snack. The bravest will take part in a monster contest.

Disfrute de un taller de pintura de caras, un desfile de disfraces, una recogida de caramelos seguida de una fiesta y una merienda. Los más valientes participarán en un concurso de monstruos.

Genießen Sie einen Schminkworkshop, eine Kostümparade, das Sammeln von Süßigkeiten, gefolgt von einer Party und einem Imbiss. Die Mutigsten nehmen an einem Monsterwettbewerb teil.

