Sportez-vous bien ! Allée de la Plaine Marmande, 12 juillet 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Venez toutes et tous nous rejoindre pour l’opération «Sportez-vous bien» (Rendez-vous au Skate Park). En effet, Stéphane Marrot, Agent Territorial à la Mairie de Marmande, diplômé d’Etat BPJEPS, et MNS à Marmande Plage, vous yattendra avec grand plaisir et vous encadrera pour de la Marche, Gym….

2023-07-12 fin : 2023-08-30 11:00:00. EUR.

Allée de la Plaine Plaine de la Filhole

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for the operation « Sportez-vous bien » (Rendez-vous at the Skate Park). Indeed, Stéphane Marrot, Territorial Agent at the Marmande Town Hall, graduate of State BPJEPS, and MNS at Marmande Plage, will wait for you with great pleasure and will supervise you for the Walk, Gym…

Acompáñenos en la operación « Sportez-vous bien » (Cita en el Skate Park). Stéphane Marrot, Agente Territorial del Ayuntamiento de Marmande diplomado por la BPJEPS y socorrista en Marmande Plage, estará encantado de recibirle allí y supervisarle en las actividades de marcha, gimnasia y otras.

Kommen Sie alle zu uns, um an der Aktion « Sportez-vous bien » teilzunehmen (Treffpunkt: Skate Park). Stéphane Marrot, ein Beamter der Stadtverwaltung von Marmande mit dem staatlichen Diplom BPJEPS und MNS in Marmande Plage, wird Sie dort mit großem Vergnügen erwarten und Sie beim Walking, bei der Gymnastik und beim Sport betreuen.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Val de Garonne