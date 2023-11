MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Galilée Quartet Allée de la Papeterie Uzerche, 4 août 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

20h30: Galilée Quartet, Mostafa Saad violon, Gandhi Saad violon, Omar Saad viole, Tibah Saad violoncelle. Cette fratrie, primée cette année par l’Académie Ravel, n’a pas de frontières pour sa musique, connue pour sa diversité, tous ses membres jouant à la fois de la musique classique

occidentale et de la musique arabe orientale..

Allée de la Papeterie Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8:30pm: Galilée Quartet, Mostafa Saad violin, Gandhi Saad violin, Omar Saad viola, Tibah Saad cello. This sibling group, awarded a prize this year by the Académie Ravel, has no boundaries for its music, which is known for its diversity, with all its members playing both Western classical music

and Arab Oriental music.

20.30 h: Cuarteto Galilée, Mostafa Saad violín, Gandhi Saad violín, Omar Saad viola, Tibah Saad violonchelo. Este grupo de hermanos, premiado este año por la Academia Ravel, no conoce fronteras en lo que se refiere a su música, reconocida por su diversidad, ya que todos sus miembros interpretan tanto música clásica occidental como música árabe oriental

y música árabe oriental.

20:30 Uhr: Galilée Quartett, Mostafa Saad Violine, Gandhi Saad Violine, Omar Saad Viola, Tibah Saad Violoncello. Dieses Geschwisterpaar, das dieses Jahr von der Ravel-Akademie ausgezeichnet wurde, kennt keine Grenzen für seine Musik, die für ihre Vielfalt bekannt ist

westlicher als auch orientalisch-arabischer Musik.

