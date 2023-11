MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Jean François Zygel Allée de la Papeterie Uzerche, 1 août 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

20h30: Jean François Zygel pianiste virtuose reconnu de l’improvisation, cet art de l’invention et de

l’instant, nous proposera un voyage original sur l’histoire de la ville, une première à Uzerche..

Allée de la Papeterie Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8:30 pm: Jean François Zygel, pianist and acknowledged virtuoso of improvisation, the art of invention and the instant, will take us on an original journey through the history of the town, a first for Uzerche

20:30 h: Jean François Zygel, pianista y reconocido virtuoso de la improvisación, el arte de la invención y el momento, nos llevará a un original viaje por la historia de la ciudad, una primicia para Uzerche

20:30 Uhr: Jean François Zygel, ein bekannter Pianist und Virtuose der Improvisation, dieser Kunst der Erfindung und des Augenblicks

