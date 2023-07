Les Puces des Couturières Allée de la Papeterie Uzerche, 16 septembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Vente de tissus, fils à laine, coton, linge ancien, …. Pas de vêtements ni d’articles fait pas les exposantes. Ouvert aux professionnels et particuliers.

Halle Huguenot de 9h à 17h30 – entrée gratuite..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. .

Allée de la Papeterie Halle Huguenot

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sale of fabrics, woollen yarn, cotton, antique linen, etc. No clothes or articles made by exhibitors. Open to professionals and individuals.

Halle Huguenot from 9am to 5.30pm – free admission.

Venta de tejidos, hilos de lana, algodón, lino antiguo, etc. No se admiten prendas ni artículos confeccionados por los expositores. Abierto a profesionales y particulares.

Halle Huguenot de 9.00 a 17.30 h – entrada gratuita.

Verkauf von Stoffen, Wollgarnen, Baumwolle, alter Wäsche, ? Keine Kleidung oder Artikel, die nicht von den Ausstellerinnen hergestellt wurden. Offen für Gewerbetreibende und Privatpersonen.

Halle Huguenot von 9 bis 17.30 Uhr – freier Eintritt.

