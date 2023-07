MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Les Violons du Monde Allée de la Papeterie Uzerche, 6 août 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Mathias Duplessy (guitare), Guo Gan (erhu), Aliocha (nickelharpa), Epi (morin khuur) , trois virtuoses du violon traditionnel, le sarangi indien, le erhu chinois et le morin khuur mongol, unis par la guitare flamenca de Mathias Duplessy…

20h30..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Allée de la Papeterie Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mathias Duplessy (guitar), Guo Gan (erhu), Alyosha (nickelharpa), Epi (morin khuur) , three virtuosos of the traditional violin, the Indian sarangi, the Chinese erhu and the Mongolian morin khuur, united by Mathias Duplessy’s flamenco guitar…

20h30.

Mathias Duplessy (guitarra), Guo Gan (erhu), Alyosha (nickelharpa), Epi (morin khuur), tres virtuosos del violín tradicional, el sarangi indio, el erhu chino y el morin khuur mongol, unidos por la guitarra flamenca de Mathias Duplessy…

20h30.

Mathias Duplessy (Gitarre), Guo Gan (Erhu), Aljoscha (Nickelharpa), Epi (Morin Khuur) , drei Virtuosen der traditionellen Violine, der indischen Sarangi, der chinesischen Erhu und der mongolischen Morin Khuur, vereint durch die Flamenco-Gitarre von Mathias Duplessy…

20h30.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze