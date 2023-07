Street art et graffitis à Uzerche Allée de la Papeterie Uzerche, 20 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

La Graffeterie, un lieu pour le moins inattendu dans une cité médiévale. Après les hommes préhistoriques, à Lascaux, c’est aujourd’hui au tour des graffeurs d’orner les murs de l’ancienne papeterie d’Uzerche. À croire que de tout temps, la Vézère est une source d’inspiration !

Evadez-vous dans ce monde haut en couleur, entre tag, graffitis et véritables œuvres monumentales. Pour ceux qui le souhaitent, munis de bombes aérosols, et de craies de trottoir pour les enfants, essayez-vous à cet art urbain à la campagne !.

Allée de la Papeterie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La Graffeterie, an unexpected place in a medieval town. After prehistoric man at Lascaux, it’s now graffiti artists’ turn to adorn the walls of Uzerche’s former paper mill. The Vézère has always been a source of inspiration!

Escape into this colorful world of tagging, graffiti and monumental works of art. If you’re so inclined, you can try your hand at this urban art in the countryside, armed with spray cans and sidewalk chalk for the kids!

La Graffeterie, un lugar inesperado en una ciudad medieval. Siguiendo los pasos del hombre prehistórico en Lascaux, ahora es el turno de los grafiteros para adornar las paredes de la antigua fábrica de papel de Uzerche. La Vézère siempre ha sido fuente de inspiración

Escápese a este colorido mundo de pintadas, grafitis y obras de arte monumentales. Si le apetece, puede probar este arte urbano en plena naturaleza, armado con botes de spray y tizas para el suelo para los niños

La Graffeterie, ein zumindest unerwarteter Ort in einer mittelalterlichen Stadt. Nach den prähistorischen Menschen in Lascaux sind heute die Graffiti-Künstler an der Reihe, die Wände der ehemaligen Papierfabrik von Uzerche zu verzieren. Man könnte meinen, dass die Vézère seit jeher eine Quelle der Inspiration ist!

Entfliehen Sie in diese farbenfrohe Welt zwischen Tags, Graffiti und echten Monumentalwerken. Wer möchte, kann sich mit Spraydosen und Straßenmalkreiden für Kinder an dieser urbanen Kunst auf dem Land versuchen!

