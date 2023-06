Visites secrètes : Pillivuyt Allée de la Manufacture Mehun-sur-Yèvre, 12 juin 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Spécialisée dans la fabrication de porcelaine culinaire et de table pour la gastronomie..

à ; fin : . 4 EUR.

Allée de la Manufacture

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Specialized in the manufacture of culinary porcelain and tableware for gastronomy.

Especializada en la fabricación de porcelana culinaria y de mesa para el sector gastronómico.

Spezialisiert auf die Herstellung von kulinarischem Porzellan und Tafelgeschirr für die Gastronomie.

Mise à jour le 2023-06-08 par Tourisme & Territoires du Cher