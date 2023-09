Visite guidée de la manufacture de Porcelaine Allée de la Manufacture Mehun-sur-Yèvre, 27 octobre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

D’ateliers en ateliers, venez découvrir toutes les étapes de fabrication de la porcelaine Pillivuyt , préférée des professionnels. Visites possibles du lundi au vendredi, uniquement le matin et sur réservation. Nombre de places limité..

Vendredi 2023-10-27 09:00:00 fin : 2023-10-27 11:30:00. EUR.

Allée de la Manufacture

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



From workshop to workshop, come and discover all the steps of Pillivuyt porcelain manufacturing, preferred by professionals. Visits are possible from Monday to Friday, only in the morning and by reservation. Limited number of places.

De taller en taller, venga a descubrir todas las etapas de la fabricación de la porcelana Pillivuyt, la preferida por los profesionales. Las visitas son posibles de lunes a viernes, sólo por la mañana y con reserva. Número limitado de plazas.

Entdecken Sie von Werkstatt zu Werkstatt alle Schritte der Herstellung von Pillivuyt -Porzellan, das von Fachleuten bevorzugt wird. Besichtigungen sind von Montag bis Freitag möglich, nur vormittags und nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Tourisme & Territoires du Cher