Bal solidaire Allée de la Mairie Plassac, 4 décembre 2023, Plassac.

Plassac,Gironde

18 h : Spectacle « 45 tours de danse » avec Einstein on the Beach et ses stars.

Dance floor ouvert à tous

Photo booth

Restauration et buvette sur place.

Une collecte solidaire est organisée dans le cadre de cet événement :

Un don alimentaire (produit sec) ou un jeu/jouet en très bon état = une entrée avec le secours populaire..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. EUR.

Allée de la Mairie

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



6 p.m.: « 45 turns of dance » show with Einstein on the Beach and its stars.

Dance floor open to all

Photo booth

Food and refreshments on site.

A solidarity collection is organized as part of this event:

A food donation (dry product) or a game/toy in very good condition = one entry with secours populaire.

18.00 h: Espectáculo « 45 vueltas de baile » con Einstein on the Beach y sus estrellas.

Pista de baile abierta a todos

Fotomatón

Comida y refrescos in situ.

En el marco de este evento se organiza una recogida solidaria:

Una donación de alimentos (producto seco) o un juego/juguete en muy buen estado = una entrada con secours populaire.

18 Uhr: Show « 45 Runden Tanz » mit Einstein on the Beach und seinen Stars.

Dance floor für alle offen

Photo Booth

Essen und Trinken vor Ort.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine solidarische Sammlung organisiert:

Eine Lebensmittelspende (Trockenprodukt) oder ein Spiel/Spielzeug in sehr gutem Zustand = ein Eintritt mit der Volkshilfe.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Blaye