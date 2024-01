THÉÂTRE – LA BONNE ANNA Allée de la Grande Terre Bar-le-Duc, samedi 13 janvier 2024.

Bar-le-Duc Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 23:00:00

Soirée théâtre organisée par le Lions Club de Bar-le-Duc.

Pièce humoristique de Marc Camoletti présentée par Scènes de méninges.

Heureusement que Bernard et Jacqueline ont Anna dans leur vie ! Anna est leur bonne… Leur bonne à tout faire… et surtout leur bonne à tout arranger !

Car sans elle, on n’ose à peine imaginer ce qu’il serait advenu de ce couple presque modèle ! Une pièce pleine d’humour et de quiproquos où les personnages évoluent entre amour, passion et trahison, menée par la gouvernante en guise de chef d’orchestre. Un vrai cocktail explosif de rires à consommer sans modération.Tout public

10 EUR.

Allée de la Grande Terre Technopôle Philippe de Vilmorin – EPL Agro de la Meuse

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT SUD MEUSE