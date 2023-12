Déjeuner du Jour de l’An – Restaurant La Liodière Allée de la Ferme Joué-lès-Tours, 1 janvier 2024 12:00, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Aux portes de Tours, le chef Cyril Plateau et son épouse Karine vous proposent une parenthèse gastronomique et gourmande unique dans une superbe bâtisse des XVIème et XVIIIème siècle..

Lundi 2024-01-01 12:00:00 fin : 2024-01-01 14:00:00. EUR.

Allée de la Ferme

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the gates of Tours, the chef Cyril Plateau and his wife Karine offer you a unique gastronomic and gourmet interlude in a superb 16th and 18th century building.

A las puertas de Tours, el chef Cyril Plateau y su esposa Karine le ofrecen un interludio gastronómico y gourmet único en un magnífico edificio de los siglos XVI y XVIII.

Vor den Toren von Tours bieten Ihnen der Chefkoch Cyril Plateau und seine Frau Karine eine einzigartige gastronomische und lukullische Auszeit in einem wunderschönen Gebäude aus dem 16. und 18. Jahrhundert.

Mise à jour le 2023-12-02 par Tours Val de Loire Tourisme