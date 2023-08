Exposition | Passages – Pas sages Allée de la Faïencerie Creil, 8 août 2023, Creil.

Creil,Oise

Exposition « Passages-Pas sages » en accès libre et gratuit du 8 août au 8 octobre 2023 dans le Parc de la Faïencerie et le long de la côte à Cri-cri..

2023-08-08 fin : 2023-10-08 00:00:00. 0 .

Allée de la Faïencerie

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Free admission to the « Passages-Pas sages » exhibition from August 8 to October 8, 2023 in the Parc de la Faïencerie and along the coast at Cri-cri.

La exposición « Passages-Pas sages » estará abierta gratuitamente del 8 de agosto al 8 de octubre de 2023 en el Parque de la Faïencerie y a lo largo de la costa en Cri-cri.

Ausstellung « Passages-Pas sages » mit freiem und kostenlosem Zugang vom 8. August bis zum 8. Oktober 2023 im Parc de la Faïencerie und entlang der Küste in Cri-cri.

Mise à jour le 2023-08-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise