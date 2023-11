AU NOM DU PÈRE Allée de la Cure Rouans, 24 janvier 2024, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

« Comment nous plaçons-nous dans la lignée de nos pères et de nos mères ? Comment l’absence d’un père, réelle ou imaginaire, intervient-elle dans un parcours de vie ? Ces questions sur les origines interpellent chacun d’entre nous »..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 20:30:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« How do we place ourselves in the lineage of our fathers and mothers? How does the absence of a father, real or imagined, affect our life course? These questions about origins challenge each and every one of us ».

« ¿Cómo nos situamos en el linaje de nuestros padres y madres? ¿Cómo afecta a nuestra vida la ausencia de un padre, real o imaginaria? Estas preguntas sobre nuestros orígenes nos interpelan a todos.

« Wie ordnen wir uns in die Abstammungslinie unserer Väter und Mütter ein? Wie wirkt sich die tatsächliche oder eingebildete Abwesenheit eines Vaters auf den Lebensweg aus? Diese Fragen nach der Herkunft betreffen jeden von uns.

